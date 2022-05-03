Білгород не спить: у російському місті знову чутно вибухи

Російський Білгород знову здригнувся від вибухів

Ніч для мешканців російського Білгорода минає неспокійно, оскільки у місті знову було чути вибухи.

Кадрами, знятими місцевими жителями, поділився український військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

У мережі також повідомили, що в небі над містом чули кілька вибухів, проте це поки що невідомо.

Від потужних хлопків у прилеглих будівлях здригнулися шибки, а біля машин на вулицях увімкнулися сигналізації.

Як повідомлялося раніше, вперше вибухи в місті почули 30 березня, тоді на повітря злетів склад боєприпасів, після чого місцева влада заявила, що причиною цього є людський фактор.

1 квітня у місті сталася сильна пожежа на нафтобазі. За даними очевидців, об’єкт зазнав ракетних ударів із двох вертольотів. Крім того, городяни стверджували, що наліт здійснила нібито українська авіація.

Протягом місяця в області сталася низка НП із вибухами та пожежами, останні з них сталися 1 травня, коли вибухнув склад у Томарівці неподалік Білгорода. Чули вибухи і в ніч на 2 травня, тоді місцеві жителі повідомили про спалахи в небі та звуки прольоту літаків.