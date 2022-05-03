"Моряки з "Москви" ніяк не накуряться": в мережі обговорюють нову масштабну пожежу в росії (фото, відео)

Локалізувати вогонь вдалося лише близько третьої години ночі

У ніч проти 3 травня у селищі Обухово, що під Москвою, спалахнула величезна пожежа на місцевих складах. Вогонь розійшовся по інфраструктурному об’єкту з такою швидкістю, що стримати його вдалося лише після поширення на майже 34 тисячі квадратних метрів.

Докладніше про те, що сталося, повідомляє DW, а про реакцію мережі розповість "Телеграф".

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Як повідомили російські рятувальники, пожежа сталася на складі поліграфічного видавництва "Освіта".

Склади "Освіти" на карті під Москвою

Саме цьому підприємству раніше було доручено видати нові підручники з історії росії, звідки наказали видалити будь-які згадки про історичну важливість України.

Пожежу було видно здалеку

Крім різних підручників, вистачало на складах та іншій друкованій продукції. Тому вогонь настільки швидко поширився. Загальна площа локалізованого вогнища займає близько 33,8 тис. кв.м.

Вид на спалах зверху

Надзвичайна подія отримала третій із п’яти можливих рангів. Над ліквідацією загоряння, яке триває з ночі, займається понад сотня пожежників, залучено майже чотири десятки спецтехніки.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Деякі неперевірені джерела говорять про "людський фактор", але що мається на увазі під цим словосполученням, не уточнюється.

Так виглядає ліквідація пожежі

Звісно ж, користувачі мережі не змогли пройти повз таку гучну подію. Українці вважають, що росіянам нарешті "воздається" за всі жахіття, які вони принесли до нашої країни. Окремі користувачі жартують то про курців з крейсера "Москва", то про княгиню Ольгу, якій не сподобалося переписування історії.

Нагадаємо, раніше величезна пожежа сталася на протилежному кінці російської федерації — на острові Сахалін. Там спалахнув один із цехів місцевої електростанції. При цьому наслідки НП виглядали не настільки масштабно, як сама пожежа.

Також "Телеграф" розповідав, як ситуація з лісами Сибіру, які палають вже більше тижня.