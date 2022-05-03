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Коханка путіна вагітна? Відомий політолог видав "таємні дані"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чи дійсно Кабаєва чекає дитину, поки невідомо Новина оновлена 03 травня 2022, 11:50
Чи дійсно Кабаєва чекає дитину, поки невідомо

Кожна з вагітностей колишньої спортсменки ретельно ховалася.

Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, підозрювана в любовних зв’язках з кривавими диктатором рф владимиром путіним, може бути знову вагітна. Така інформація походить від політичного експерта Валерія Солов’я, який давно популярний у мережі завдяки різним інсайдам нібито з Кремля.

Новину про ймовірне "цікаве становище" коханки путіна він повідомив у Telegram-каналі "GeneralSVR(reserv)" у вівторок, 3 травня.

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Своїх джерел Соловей не розкриває, проте стверджує, що подібна інформація може бути правдивою. На це нібито й натякає пригнічений та злегка відчужений стан путіна під час публічних появ 2 травня.

"Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати його дітей Аліна Кабаєва вчергове, а вірніше, мабуть, позачергово вагітна", — наголосив Соловей.

Також він натякнув, що якщо вагітність — правда, то батьком дитини навряд чи виявиться російський лідер.

Подібну думку мають і багато інших користувачів мережі, підкреслюючи, що з урахуванням постійного перебування під охороною, Кабаєва цілком могла завагітніти від когось із своїх сек’юріті.

Втім, раніше в мережі вже з’являлася інформація, нібито путін "знайшов" собі заміну Кабаєвої — ще одну молоду спортсменку, яка була викликана до очільника Кремля на "неформальне спілкування". Пізніше політика запідозрили у прямих залицяннях до 16-річної фігуристки. "Телеграф" намагався пояснити, чому дівчині приписують роль нової коханки путіна.

При цьому недавно Аліна Кабаєва засвітилася на світському заході з обручкою на пальці. У цьому, до речі, помітили добрий знак для України.

Теги:
#Росія #Вагітність #Володимир Путін #Аліна Кабаєва
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