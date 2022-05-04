Росіяни не розуміють: кремль зіштовхнувся із несподіваною проблемою пропаганди

Люди навіть не можуть вимовити слово "денацифікація" і просто сліпо вірять "вождю"

Російські пропагандисти активно, але безуспішно, намагаються знайти заміну поняття "денацифікація", — хоча воно ключове в "обґрунтуванні" військового вторгнення росії в Україну, громадяни рф просто його не розуміють.

Такого висновку дійшли в компанії "Проект", яку ще влітку 2021 року генпрокуратура росії визнала "небажаною організацією".

На території рф ще на початку повномасштабного наступу на Україну провели опитування, в результаті якого з’ясувалося, що звичайні росіяни не розуміють терміна "денацифікація" і, більше того, насилу можуть його вимовити.

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Після цього пропагандисти почали шукати синонім для цього слова, але нічого успішного не змогли підібрати.

Так, у результаті на російському ТБ різко скоротилася частота вживання слова "денацифікація", — якщо в першому випуску "Вестей недели" топ-пропагандист Дмитро Кисельов говорив про "денацифікацію" сім хвилин, то в наступних він лише кілька разів згадував його, а потім і зовсім перестав.

Варто зауважити, що у мережі з гумором відреагували на такі новини.

"У Росії денацифікації будуть піддаватися ті, хто здатний вимовити слово "денацифікація", "Слово нормальне. Просто у всьому світі його вже використовують у контексті росіян", "Просто 3-й місяць війни, нацистів в Україні так і не знайшли, натомість їх знайшли у власних лавах", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Що таке денацифікація?

У росії вигадали свою легенду для виправдання військового вторгнення в Україну, яке вони називають "спецоперацією". Серед цілей "спецоперації" кривавий диктатор володимир путін в перший же день назвав денацифікацію, демілітаризацію та визнання "днр"/"лнр".

Терміном "денацифікація" після Другої світової називали очищення медіа, економіки, культури та політики Німеччини та Австрії від впливу та наслідків націонал-соціалізму.

Один із ключових міфів російської пропаганди — що на чолі української держави перебувають неонацисти; а ЗСУ, тероборона тощо — "бандерівці" та нацисти. І "порятунок" від них українців в росії зараз називають "денацифікацією".

Як повідомляв "Телеграф", раніше російська пропаганда вигадала фейк, нібито українці вдаються до "чорної магії" в ході війни проти рф.