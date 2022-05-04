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МЗС росії спробував потролити ЄС через санкції: у мережі швидко поставили на місце

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Захарова, як завжди, опинилася в епіцентрі скандалу Новина оновлена 04 травня 2022, 12:27
Захарова, як завжди, опинилася в епіцентрі скандалу

Користувачі мережі порадили чиновниці "сумувати" не за європейськими партнерами, а за гарним життям

У російському міністерстві закордонних справ уже відреагували на оголошений Євросоюзом шостий пакет санкцій. Попри наявність нафтового ембарго та серйозних обмежень для банків, росіяни продовжують жартувати та іронізувати — вочевидь, сподіваючись, що це пом’якшить удар економічних обмежень.

Про заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової та реакцію на її слова розповість "Телеграф".

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Як повідомили росЗМІ, Захарова не надто охоче висловлювалася на тему енергетичних санкцій, які Євросоюз зібрався втілити у життя. Проте, без їдучих зауважень обійтися не змогла.

"Хочу сказати так: якщо вони хочуть нам зробити по-справжньому боляче, нехай скасують самі себе, — заявила чиновниця. — Ми сумуватимемо".

Як відомо, прокремлівські політики дотримуються переконання, що всі антиросійські санкції нібито значно більше б’ють по країнах, які їх вводять.

Втім, у мережі не всі поділяють такі настрої. Дехто запропонував Захаровій готуватися до сумнішого і не настільки багатого життя вже найближчим часом. Інші просто жахаються від цинічності та дурості її висловлювань.

Нагадаємо, що Європа таки готується до введення санкцій проти російської нафти, проте вони набудуть чинності поступово. Країни хочуть дати перехідний період, за який вони зможуть знайти нових постачальником палива.

Теги:
#Росія #Санкції #Євросоюз #МЗС Росії #Марія Захарова #Реакція мережі
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