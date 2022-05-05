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"Яке пузо!": у мережі обговорюють нове відео з "опухлим" путіним

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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володимир путін Новина оновлена 05 травня 2022, 20:58
володимир путін

Диктатор знову поводився дивно

Президент росії володимир путін, який останнім часом не може сказати й кількох слів без задишки, вийшов у світ у четвер, 5 травня. У мережі знову відзначили хворий вид кривавого диктатора.

Під час зустрічі путіна з главою російського товариства "Знання" Максимом Дрєвалем президент рф поміркував на тему "Вікіпедії".

"Авжеж, об’єктивна, важлива, глибока, інформація, а коли ще й гарно, талановито подана – на це існує запит дуже, тому що користуватися однією "Вікіпедією" неможливо. Ми самі знаємо якість цієї інформації. Коли з’являються талановиті люди, котрі є фахівцями, думці яких можна довіряти – це, звісно, чимало вартує. Це як енциклопедія, тільки вживу", — заявив путін.

Користувачі в мережі відзначили, що кривавий диктатор виглядав опухлим. Дехто припустив, що на відео "двійник". При цьому правою рукою президент рф активно жестикулював, а ось його ліва рука вчепилася в стіл. Подібне з путіним сталося на зустрічі з міністром оборони рф Сергієм Шойгу.

Мережу збентежив "опухлий" путін
Мережу збентежив "опухлий" путін

Раніше повідомлялося, що путін відмовився виходити на лід 10 травня. У мережі припустили, що президент росії "вирішив ковзани відкинути".

Нагадаємо, путін знову відкинув усі ініціативи Папи Римського щодо України.

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