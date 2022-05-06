Батько строковика з крейсера "Москва" отримав цинічний лист від міноборони: у мережі знущаються

Життя солдатів виявилися для військових начальником порожнім звуком

Спроба батька одного з моряків затонулого крейсера "Москва" дізнатися що-небудь про долю свого сина увінчалася невдачею. Росіянин отримав від Міноборони "відписку", в якій було сказано, ніби корабель "не залучався" до участі у війні з Україною, а хлопець, що розшукується, просто гордо носить звання "безвісти зниклого".

Документ, який прийшов росіянину, опублікував у Facebook блогер Рустем Адагамов.

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Представники міністерства поспішили всіляко "відхреститися" від звернення Дмитра Шкребця, знайшовши кілька "бронебійних" аргументів, які, на їхню думку, мають змусити занепокоєного батька замовкнути.

Дмитро Шкребець із сином Єгором

По-перше, росія відмовляється визнавати, що "Москву" було потоплено українськими ракетами. Тому в Міноборони Росії доводять, що їх флагманський крейсер не брав участі в "спецоперації", а потонув в результаті "надзвичайного випадку".

Читайте також: Категорія Україна "Просто йшли у бік Одеси": мати моряка із крейсера "Москва" розповіла деталі знищення корабля Поранений окупант розповів про те, що загинуло щонайменше 40 членів екіпажу, а багатьох доправили до лікарень із тяжкими пораненнями.

По-друге, країна-агресор, як і раніше, заперечує своє входження до територіальних вод України, хоча саме "Москва" була тим самим "російським військовим кораблем", який обстріляв острів Зміїний і був посланий всім відомим маршрутом.

Найголовнішим висновком з отриманого росіянином листа є те, що в Кремлі поставили остаточний хрест на будь-яких пошуках зниклих на крейсері. Мовляв, ми намагалися знайти, але нічого не знайшли. Таким чином, усіх, хто раніше служив на "Москві", автоматично записали в список "безвісти зниклих", хоча посеред моря у людей було не так багато варіантів, куди подітися.

Цинічна відповідь батькові терміновика

У соцмережах вже піднялося обговорення таких цинічних заяв. Багато хто згадує вже культову фразу "батьківщина тебе покине, синку", а також дивуються тому, що навіть при подібному ставленні до своїх же, Міноборони Росії досі шанується великою частиною росіян.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" було підбито двома українськими ракетами "Нептун" ще 13 квітня. Незважаючи на спроби його відбуксирувати в порт окупованого Криму, корабель пішов на дно, забравши із собою значну частину екіпажу.

В Україні вже змогли виявити, де саме затонула "Москва". Її хочуть після перемоги перетворити на популярне місце для дайвінгу.

Моряки з крейсера, яким вдалося вижити, визнавали, що жодного разу за своє життя не потрапляли ще в подібну ситуацію. Додамо, що є інформація, нібито значну кількість екіпажу корабля складали строчки.