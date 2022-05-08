"Запасів просто немає": у росії пояснили, чому мобілізація не допоможе у війні з Україною (відео)
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Мобілізація не допоможе росії у війні з Україною
Про те, що з можливого оголошення російським диктатором володимиром путіним всеросійської мобілізації нічого розумного для росії не вийде, говорять вже не тільки українські та західні експерти та оглядачі, а й на російському державному телебаченні.
Так, в ефірі одного з російських пропагандистських ток-шоу військовий експерт Михайло Ходаренок розкритикував ідею загальної мобілізації в росії.
"От коли ми отримаємо перший винищувальний авіаційний полк по мобілізації? До нового року буде. У нас немає ні резерву, ні пілотів, ні льотного складу, ні літаків. Тому мобілізація в цьому плані мало що дає", — сказав він.
Експер зазначив, що навіть якщо у цей день буде поставлено завдання будувати нові кораблі, то перший увійде в дію мінімум через два роки.
"Поставимо завдання, наприклад, сформувати танкову дивізію. Коли вона буде готова? ... І то вона не буде оснащена сучасним озброєнням, тому що його запасів просто немає — озброєння та сучасної техніки", — сказав Ходаренок.
При цьому він вважає, що "не зовсім правильно" посилати воювати росіян застарілими видами озброєнь з українцями, озброєними НАТОвською зброєю.
"Мобілізація у її класичному розумінні це питання не вирішить", — підсумував Ходаренок.
Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Уолллес раніше не виключив, що путін може оголосити 9 травня всеросійську мобілізацію заради боротьби з "нацистам" у всьому світі.
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