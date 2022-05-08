Стане остаточною поразкою: військовий експерт назвав умову, за якою росіяни програють війну

Українські військові вже працюють над цим

В Україні станом на 64-й день війни знаходиться близько 65% боєздатного війська збройних сил росії. Якщо українським військовим вдасться його розгромити — Кремлю більше не вдасться відновити сили й продовжувати війну.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Радіо НВ.

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На запитання журналіста про те, якою може бути остаточна поразка Кремля у війні з Україною, Жданов відповів так:

"Це розгром боєздатної частини Збройних сил РФ. В принципі, ми це робимо з першого дня війни. На сьогодні, якщо спиратися на аналітичні висновки західних експертів, то в Україні знаходиться 65% боєздатного війська ЗС РФ. Якщо ми розгромимо це військо (а ще будуть же резерви — вони намагатимуться поповнити втрати), то тоді РФ не буде здатна відновити ту боєздатність, яка у неї була на початок цієї воєнної кампанії. Це буде вважатися військовою поразкою".

Варто зазначити, що нищити російську армію на українських землях допомагають й самі росіяни. Так, на Запорізькому напрямку російські окупанти пустили в дію важкі вогнеметні системи "Солнцепек" та обстріляли з них власні позиції.

Також ми писали, що 2 травня українські військові ювелірно знищили два російські катери і навіть показали відео їх ліквідації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ посилили контрнаступальні дії у східних областях країни. Сили оборони України на північний схід від Харкова тиснуть ворога і той під час відступу підриває мости за собою.