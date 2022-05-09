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путін на параді знову збрехав про Україну: головні заяви

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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володимир путін Новина оновлена 09 травня 2022, 11:06
володимир путін

путін знову висловився на тему України

Президент рф володимир путін виступив на параді до Дня перемоги в Москві. Російський диктатор майже відразу торкнувся теми України, проте про мобілізацію в росії, як прогнозувалося, не оголосив.

"Телеграф" зібрав основні тези щодо України, які озвучив президент країни-агресора.

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Про НАТО: "Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, на Донбас. Альянс розпочав військове освоєння прилеглих до нас територій, у Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї. Створювалася безпосередня загроза Росії наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим".

Про напад на Україну: "Росія дала попереджувальну відсіч агресору. Це було вимушене рішення сильної, суверенної, самостійної країни".

Про Донбас: Звертаюся до військовослужбовців Росії і до ополченців Донбасу. Ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини. Ви борєтеся на своїй землі. Ватутін". … "У параді беруть участь військові, які прибули з Донбасу".

Про "скрєпи": "Ми ніколи не відмовимося від віри та традиційних цінностей. А на Заході тисячолітні цінності, зважаючи на все, вирішили скасувати".

Як писав "Телеграф", цього року в Москві скасували повітряну частину параду на 9 травня. Окупанти планували показати так званий літак "Судного дня", призначений для управління військами в умовах ядерної війни.

Теги:
#Путін #Парад #9 травня
володимир путін
Новини Росії
путін на параді знову збрехав про Україну: головні заяви
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