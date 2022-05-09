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"Борються тільки з тими, кого бояться": Телеграм заблокував канал рейкових партизанів у Росії

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Залізничний опір покрив більше 30% території Росії Новина оновлена 09 травня 2022, 10:52
Залізничний опір покрив більше 30% території Росії

Досить скромний канал налякав ФСБ РФ

8 травня Телеграм заблокував канал антивоєнного партизанського руху "Останови вагоны". На момент блокування на каналі було майже 2,5 тис. підписників, і їхня кількість стрімко зростала.

Партизани створили новий канал "Останови вагоны — официальная группа", куди в найкоротші терміни заллють усі інструкції з колишнього каналу і через який планують вести подальшу комунікацію.

"Чесно кажучи, ми в легкому офігеванні від того, що відбувається, — здавалося малоймовірним, що ФСБ налякається невеликого 2,5-тисячного канальчика, — пишуть партизани. — З нами починають боротися. А борються тільки з тими, кого бояться".

При створенні нового каналу активісти зіткнулися з труднощами: крім звичайного блокування каналу, була також заблокована можливість створювати нові канали по IP та з гео-точок, з яких адмініструвався попередній канал.

Незадовго до блокування "Останови вагоны" опублікували карту залізничного опору, згідно з якою організований партизанський рух покрив понад 30% території Росії. Карта розійшлася по антивоєнному сегменту рунету, набравши мільйонні охоплення.

Перед повторною публікацією на новому каналі картку оновили.

"Ми трохи оновили карту з урахуванням нових даних + за порадою друзів, прибрали анексований у 2014 році Крим. Так, там діє залізничний опір, але все-таки це суверенна українська територія", — пояснили партизани.

Раніше активісти руху "Останови вагоны" заявляли, що в Росії діє щонайменше 20 груп організованого залізничного опору, у кожну із яких входять десятки росіян.

Теги:
#Росія #Війна #Партизани #Залізниця
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