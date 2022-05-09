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Хороший знак для України: експерти знайшли цікаве в останніх ракетних обстрілах росії

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Радянські ракети Х-22 Новина оновлена 09 травня 2022, 15:32
Радянські ракети Х-22

Цей вид озброєння тривалий час пилився на складах

Російські окупанти вперше за 75 днів війни завдали удару по містах України радянськими ракетами Х-22. Експерти побачили у цьому натяк на те, що ракетний потенціал у росіян вичерпується, а відновити його немає можливості.

Про це у понеділок, 9 травня, повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що росіяни радянськими ракетами повітряного базування Х-22 атакували об'єкти у містах Донецької області, які розташовані у прифронтовій зоні. Відомо, що ворожа авіація застосувала до шести ракет, для застосування яких необхідні бомбардувальники типу Ту-22МЗ.

У застосуванні настільки застарілих крилатих ракет експерти побачили той факт, що у російської армії вичерпалися запаси ракетних комплексів "Іскандер" та "Калібр", а відновити їх Кремль не може через санкції західних країн.

Зазначимо, що бойова частина ракети Х-22, яку також називають "Буря", може сягати однієї тонни. Боєголовка цієї ракети вдвічі потужніша, ніж у "Калібрів" та "Іскандерів". За даними з відкритих джерел, ракети "Буря" тривалий час лежали у росіян на складах і не використовувалися, хоча й формально числилися на озброєнні російських збройних сил. Очевидно, що дістати Х-22 зі складів російську владу змусила криза, спричинена санкціями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США почали поставляти в Україну важку артилерію в рамках нового пакету допомоги у війні з російським агресором. Загалом планується постачання ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Їх виробництво у Штатах вже збільшили вдвічі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ракети
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