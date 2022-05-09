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ЄС вирішив пом'якшити нафтові санкції проти росії: що відомо

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС Новина оновлена 09 травня 2022, 18:18
Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС

Мова про часткове послаблення заборони на постачання російської нафти морем

У Європейському союзі заговорили про те, щоб пом'якшити нафтове ембарго проти росії, яке мають запровадити у шостому санкційному пакеті. Мова йде про те, щоб відмовитися від заборони на постачання танкерами по морю.

Про це у понеділок, 9 травня, повідомляє Bloomberg.

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Так, ЄС планує відмовитися від заборони постачання російської нафти третім країнам на танкерах, які належать державам-членам ЄС. Однак, заборона на страхування таких суден все ще є і це наразі серйозна перешкода для експорту.

За інформацією агентства, на пом'якшенні стосовно постачань російської нафти танкерами наполягає Греція, яка надто залежна від судноплавства. Щобільше, цій країні належить близько чверті світових нафтових танкерів.

Зазначається, що навіть без цього обмеження шостий пакет санкції проти росії суттєво ускладнить життя країні-агресору, оскільки заборона на страхування нафтових танкерів буде поширюватися на більшість світового флоту, який постачає російську нафту. А це зробить неможливим страхові виплати, наприклад, у разі розливу нафти.

Варто додати, що обговорення нового санкційного пакета в ЄС все ще триває, адже Угорщина виступає категорично проти ембарго на російську нафту. Такої ж позиції дотримується й Болгарія. Відмовитися від нафти країни-агресії у повному обсязі не згодні у Чехії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США черговий раз посилили санкційний тиск на росію — новий пакет ввели проти російських ЗМІ, банків та низки інших галузей економіки.

Теги:
#Росія #Нафта #Санкції #Європейський Союз #Ембарго
Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС
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ЄС вирішив пом'якшити нафтові санкції проти росії: що відомо
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Нафтове ембарго проти росії мають запровадити у шостому пакеті санкції ЄС
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