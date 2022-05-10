Біжать з корабля, що тоне? У росії звільняються глави регіонів

Про причини свого звільнення губернатори говорять неохоче

В російській федерації у вівторок, 10 травня, одразу п'ять губернаторів областей заявили про своє звільнення. Мова про представників Томської, Кіровської та Саратовської областей, а також глави Марій Ел. Тим часом губернатор Рязанської області зазначив, що у наступних виборах він участі брати не буде.

Про це повідомила російська служба BBC.

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Першим про своє звільнення заявив губернатор Томської області Сергій Жвачкін, який займав цю посаду з 17 березня 2012 року. До цього він був співробітником структур "Газпрому".

Слідом за ним про складання повноважень заявив губернатор Кіровської області Ігор Васильєв. Він пояснив, що звільнився "у зв'язку з наближенням закінчення терміну повноважень" і має намір "продовжити роботу на федеральному рівні".

Третім про звільнення оголосив губернатор Саратовської області Валерій Радаєв, який очолював регіон останні 10 років – з весни 2012 року. Причин свого вчинку він не пояснив, однак його пресслужба повідомила, що на наступних виборах він не збирається висувати свою кандидатуру і планує "зосередитися на іншому напрямку роботи".

Після цього голова Марій Ел Олександр Євстіфєєв виступив із заявою про те, що він хоче залишити посаду керівника республіки, які займав з вересня 2017 року. Про причини такого рішення він сказав: у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень (хоча закінчуються вони аж у вересні).

Тим часом губернатор Рязанської області Микола Любимов заявив, що допрацює до кінця свого терміну, але у наступних виборах участі брати він не планує.

Можна припустити, що такий крок губернатори зробили на тлі невдач російської армії у війні проти України, посиленні санкцій проти росії, погіршеннях у російській економіці та підписанні президентом США Джо Байденом ленд-лізу для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав історичне рішення про запуск програми ленд-ліз для України, яка значно спростить постачання зброї та техніки на потреби ЗСУ. Ця новина справила справжній фурор в українському сегменті мережі, а користувачі почали публікувати численні меми на цю тему.