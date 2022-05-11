ФСБ "усунули" від війни в Україні? Що дізналися європейські розслідувачі

Не все так гладко у відносинах між провладними елітами у Москві

Федеральній службі безпеки росії, яка вже давно потрапила в немилість до путіна, могли повністю перекрити доступ до проведення чи організації будь-яких організацій щодо війни в Україні. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ірина Бороган та Андрій Солдатов.

Докладніше свої спостереження вони виклали у матеріалі, де досліджували зв’язки між російськими спецслужбами та політиками.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Відповідно до отриманої журналістами інформації, ФСБ більше не бере участі у розвідувальних операціях, а також будь-яких інших питаннях щодо планування ведення війни з Україною. Тепер відповідальність за цю роботу лежить на першому заступника глави Головного розвідувального управління (ГРУ) Міноборони рф Володимирі Алєксєєві.

Володимир Алєксєєв

Зазначимо, що Алєксєєв є уродженцем України — він народився на Вінниччині 1961 року. Його ім’я пов’язують також із гучним скандалом щодо отруєння сім’ї Скрипалів, яке сталося 2018-го на території Солсбері (Великобританія).

Одним із своїх доказів розслідувачі демонструють сюжет прокремлівського медіа "Царгород ТБ". В рамках цього матеріалу було розкрито імена офіцерів, які командують "спецоперацією" в Україні. Алєксєєв був серед цих осіб — його назвали відповідальним за розвіддані.

У CEPA вважають, що у такий спосіб ФСБ хотіли публічно усунути від влади. Насамперед це стосується начальника П’ятого директорату Сергія Бесіди. Настільки сильне невдоволення кривавого диктатора пояснюють абсолютним провалом розвідки спецслужб, які повідомляли про зовсім інші настрої серед українців.

Слід додати, що серед колег вищезазначений Володимир Алексєєв, ймовірно, призначений відповідальним за війну в Україні, вважається дуже жорстоким і самовпевненим.

Солдатов і Бороган розмірковують над тим, що такі зміни на додаток до недовгого перебування Бесіди за ґратами намагаються "просигналізувати" російській еліті, мовляв, путін ще контролює ситуацію, тому "все йде за планом", у тому числі війна.

Нагадаємо, що Федеральну службу безпеки рф уже давно називають можливою противагою владі Кремля силою. Іноземні журналісти навіть пояснювали, чому саме серед ФСБ можуть знайтися ті, хто вчинить вбивство путіна.

Також ми писали, чому агенти спецслужби вважають путіна справжнім зрадником і який настрій панують у ФСБ.