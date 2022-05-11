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Холодильник починає перемагати? У росії відчутно падає довіра до телебачення

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пропагандистам слід захвилюватися Новина оновлена 11 травня 2022, 12:40
Пропагандистам слід захвилюватися

В основному більш байдужі до "зомбі-ящика" стали жителі великих міст

У росії починають поступово спростовувати твердження про те, що вся влада в країні належить телевізору. Принаймні, квітневе опитування демонструє зниження довіри до програм телебачення новин у порівнянні з березневим.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на дослідження організації GroupM.

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У деяких моментах кількість людей, які вважали ТБ ще на початку весни найдостовірнішим каналом інформації, знизилася на 10% — із 33 до 23 відсотків. Здебільшого така тенденція спостерігається у великих містах (співвідношення подібне — із 34% до 24%).

Москвичі та петербуржці початково були менш довірливими до телебачення (24%), у квітні їх стало ще менше (21%).

При цьому спостерігається підвищення інтересу до різних соцмереж, блогерів, а також каналів у месенджері Telegram. Якщо в березні такі джерела інформації обирало лише 19%, то через місяць уже 23%. Не виключено, звісно, що це пов’язано з насильним блокуванням доступу до різних соцмереж, адже месенджери все ще залишилися дозволені.

Додамо, що офіційним веб-сайтам та іншим інтернет-ЗМІ також вірить вагомий відсоток росіян. 17 березня таких було 26%, а ось 27 квітня – лише 23%.

На думку представниці GroupM Ірини Едемської, таке зниження довіри до телевізійного контенту пов’язане з нав’язуванням "єдино можливим поглядом". Частині росіян дійсно може не подобатися подібна безальтернативність, тому вони шукають інші варіанти знаходження новин.

Однак сподіватися на те, що пряма в дуже короткостроковій перспективі народна любов до диктатора володимира путіна затихне, не варто. Соціолог Володимир Паніотто пояснив, чому в росії людям так важко відмовитися від телебачення.

Цікаво, що аналітик Віктор Бобиренко сподівається на протилежне — що телевізор "переможе" навіть не холодильник, а цвинтар і госпіталі.

Теги:
#Росія #Телебачення #Війна #Опитування #Довіра
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