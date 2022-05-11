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Ми хочемо жити окремо: у телефоні російського полоненого знайшли відео, як його у Чечні "посилають" додому

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мешканець Чечні заявив, що республіка хоче жити окремо від Росії Новина оновлена 11 травня 2022, 19:04
Мешканець Чечні заявив, що республіка хоче жити окремо від Росії

Російського солдата закликали їхати до себе додому, а не сидіти у Чечні

Російським окупантам не раді не тільки на території України, куди вони прийшли з війною. Їм також не радіють в республіках, які входять у склад російської федерації, зокрема в Чечні. Про це свідчить відеозапис з телефону російського солдата Юрія Шалаєва, який потрапив у полон в Україні.

Кадри опинилися у розпорядженні видання "Українська правда".

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Зазначається, що ворожий солдат був командиром мотострілецького взводу військової частини 71718 (з дислокацією в Чечні). Саме там він проходив службу і спілкувався з літнім чеченцем, який був явно не радий росіянину на території республіки.

Зазначається, що розмова між солдатом та чеченцем відбулася у місті Шалі. Старший чоловік відверто заявив російському солдату, що Чечня хоче жити окремо від Росії, а самим росіянам варто своїми містами зайнятися, а не до них їздити.

Наводимо текст розмови у повному обсязі:

  • (С) Ми вам заважаємо?
  • (Ч) Звичайно, сильно заважаєте! Бо ви росіяни. Менталітет інший у вас. Ви їдьте бабусь ваших годуйте, адже вони з голоду вмирають. А ви приїжджаєте сюди і вам платять подвійну зарплату. Перестань, поїдь маму нагодуй свою. Звідки ти?
  • (С) З Мурманська.
  • (Ч) Саме так. В Мурманську… Я туди їду, а там завал. А ви сюди їдете. Дайте нам спокій!
  • (С) Вас? Все прекрасно у Республіці.
  • (Ч) Ну, звісно, тому що Кремль відлистує гроші. Дайте нам спокій. Ну хочемо ми жити окремо від Росії, то дайте нам спокій. Ми все життя окремо жили.

Переглянути фрагмент розмови можна з 6 хвилин відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 травня телевізори росіян трохи правди — у назвах телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".

Теги:
#Росія #Солдати #Чечня #Незалежність #Армія РФ
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