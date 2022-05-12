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Логіка Північної Кореї: економіст пояснив ядерні загрози путіна та вказав на реальне місце росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ядерну зброю Новина оновлена 12 травня 2022, 04:27
Ядерну зброю

росія не може конкурувати з економічними гігантами, а тому намагається їм загрожувати

Економіка росії становить лише 2% світового ВВП, що незрівнянно менше, ніж США, Китаю чи ЄС. Тому її керівництво намагається шантажувати світ, щоби щось від нього отримати.

Про це розповів економіст, професор Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він зазначив, що на даний час російський експорт є постачанням енергоносіїв та зброї.

"Більш нічого вони такого не роблять. Що таке зброя? Це війна, жах", — сказав Городниченко.

Економіст додав, що російський диктатор володимир путін міг прийти до думки, що на Україну треба нападати або зараз, або ніколи саме через те, що через 10-20 років його країна перестане щось собою представляти.

Навіть зараз, каже Городниченко, росія має економічну міць у 2% світового ВВП, тоді як ЄС, Китай та США мають у 10 разів більше.

"росія — карлик, вона не може конкурувати з цими країнами економічно", — сказав він.

Таким чином, додав він, кремль може лише залякувати світ ядерною зброєю та щось від нього вимагати.

"Це вже логіка Північної Кореї", — наголосив економіст.

Як повідомлялося раніше, Городниченко прогнозує, що Україна може приєднатися до ЄС вже протягом наступних п’яти років, про що ще три місяці тому неможливо було й подумати.

Теги:
#США #ЄС #Китай #Росія
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