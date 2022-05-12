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"Просто гарматне м’ясо": експерт розповів, як росія "готує" людей на війну в Україну

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Добровольців майже одразу кидають на фронт Новина оновлена 12 травня 2022, 10:20
Добровольців майже одразу кидають на фронт

Росіян просто відправляють на забій

Російські добровольці, які тисячами щодня йдуть воювати в Україну, не отримують необхідної підготовки, через що є нічим іншим як "гарматним м’ясом".

Таку думку для "Телеграфу" висловив відомий військовий експерт Олег Жданов.

Щодня до російських військкоматів добровільно приходить близько двох тисяч людей із бойовим досвідом у Чечні чи Сирії, відставників, тощо, які колись мали бойовий досвід, але вже не молоді.

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Жданов пояснив, що за радянських часів таких добровольців збирали на тримісячні збори для відновлення навичок, потім вони проходили теоретичну та практичну частину, бойове злагодження та тактичні навчання.

Тільки після всіх цих етапів людей можна було відправляти на фронт, тоді як зараз у рф людям грубо кажучи нагадують, з якого боку триматися за автомат, після чого одразу кидають на фронт.

"Це просто "гарматне м’ясо". Люди, які колись тримали автомат. Не більше", — зазначає експерт.

Ще одна проблема, що таких добровольців садять на радянську техніку, оскільки запаси сучасної техніки стрімко закінчуються і доводиться діставати стару з консервації.

Залежно від ділянки фронту такі "вояки" проявляють себе по-різному. Воювати з теробороною, якій не вистачає важкої техніки та зброї, — це одне, тоді як із механізованими та аеромобільними бригадами, — бої вже зовсім інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як росіяни кидають в Україні тіла своїх загиблих військових.

Теги:
#Росія #Війна #Добровольці
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