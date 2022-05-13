Плюс один: черговий військкомат у росії закидали коктейлями Молотова (фото)
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Російські поліцейські поки що не коментують інцидент
У російському Омську невідомі здійснили спробу підпалу місцевого військкомату. Це сталося в ніч на 13 травня — менш ніж через тиждень після аналогічного інциденту у Вологодській області, де кілька людей влаштували пожежу за допомогою запальної суміші.
Подробиці повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".
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Скільки людей діяли в Омську, невідомо. Передбачається, що пожежу намагалися організувати за допомогою коктейлю Молотова.
При цьому зовнішній вигляд будівлі доводить, що спроба підпалу фактично провалилася.
Особливих пошкоджень військовий комісаріат не отримав — згоріло лише частину дерев’яних перекриттів та, ймовірно, лінолеум усередині постраждалого кабінету, а також залишився стійкий запах горілого.
За словами очевидцем, запах гасу чутно і на вулиці біля самої будівлі. Де-не-де можна роздивитися слабкі сліди горіння.
Попри те, що поліція займається розслідуванням, коментувати тему в правоохоронних органах відмовилися.
Нагадаємо, що своєрідний флешмоб щодо пожеж у російських військкоматах триває майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вельми видовищним вийшов підпал у Нижньовартовську, де хлопці кинули до армійської будівлі щонайменше сім пляшок із запалювальною сумішшю.
А ось перший випадок подібного спалаху, найімовірніше, був зафіксований ще на початку березня. Це сталося у Підмосков’ї.