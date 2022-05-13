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Плюс один: черговий військкомат у росії закидали коктейлями Молотова (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Особливих пошкоджень будівля не отримала, але запах горілого залишиться надовго Новина оновлена 13 травня 2022, 13:05
Особливих пошкоджень будівля не отримала, але запах горілого залишиться надовго

Російські поліцейські поки що не коментують інцидент

У російському Омську невідомі здійснили спробу підпалу місцевого військкомату. Це сталося в ніч на 13 травня — менш ніж через тиждень після аналогічного інциденту у Вологодській області, де кілька людей влаштували пожежу за допомогою запальної суміші.

Подробиці повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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Скільки людей діяли в Омську, невідомо. Передбачається, що пожежу намагалися організувати за допомогою коктейлю Молотова.

При цьому зовнішній вигляд будівлі доводить, що спроба підпалу фактично провалилася.

Зовні пошкоджень практично не видно
Зовні пошкоджень практично не видно

Особливих пошкоджень військовий комісаріат не отримав — згоріло лише частину дерев’яних перекриттів та, ймовірно, лінолеум усередині постраждалого кабінету, а також залишився стійкий запах горілого.

Ось такі "наслідки" перебувають на звалищі біля військкомату
Ось такі "наслідки" перебувають на звалищі біля військкомату

За словами очевидцем, запах гасу чутно і на вулиці біля самої будівлі. Де-не-де можна роздивитися слабкі сліди горіння.

Попри те, що поліція займається розслідуванням, коментувати тему в правоохоронних органах відмовилися.

Нагадаємо, що своєрідний флешмоб щодо пожеж у російських військкоматах триває майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вельми видовищним вийшов підпал у Нижньовартовську, де хлопці кинули до армійської будівлі щонайменше сім пляшок із запалювальною сумішшю.

А ось перший випадок подібного спалаху, найімовірніше, був зафіксований ще на початку березня. Це сталося у Підмосков’ї.

Теги:
#Україна #Пожежа #Росія #Війна #Омськ #Підпал #Військкомат