У мережі розповіли про колосальні втрати армії путіна в Україні — із 4000 повернулося 700

Ті, що вижили повертаються додому покаліченими фізично або психологічно

Російська армія продовжує втрачати "живу силу" у війні з Україною і рахунок йде не на сотні, а на тисячі загиблих військовослужбовців. Тільки у Тоцькому районі Оренбурзької області, звідки на "спецоперацію" відправилися близько 4000 військовослужбовців, повернулися додому лише 700.

Такі цифри озвучила Twitter-користувачка під ніком Lea, посилаючись на особисті джерела, а також родичів бійців, котрі вижили.

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Зазначимо, що російські військові не просто так дислокувалися саме у Тоцькому районі. Тут розташований однойменний навчально-артилерійський полігон. До речі, саме на ньому радянська влада провела випробування ядерної зброї у 1954 році, наслідки яких відчули на собі військові та цивільні.

Тоцький район на карті Росії

За інформацією інтернет-користувачки, до Тоцького району Оренбурзької області з України живими повернулися лише 700 військовослужбовців. Вони втратили у боях біля іншої країни близько 3300 своїх побратимів. Цифри є заокругленими для зручності підрахунку та чудово ілюструють "потуж другої армії світу".

За словами росіянки, військовослужбовці перебувають у справжньому шоці від того, що відбувається. Ніхто не очікував подібних "результатів", також ніхто не розуміє, як продовжувати далі служити після таких втрат.

Мережа, звичайно ж, не оминула увагою подібну новину, тут же видавши десятки жартів на тему. Дехто із юзерів був вельми серйозним і поцікавився, як довго ще росіяни будуть готові вмирати за путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Київщині досі залишається вагон-рефрижератор з тілами російських солдатів, адже росія відмовляється визнавати втрати і забирати загиблих. Точної кількості тіл немає, проте на відео, яке потрапило до мережі, видно десятки трупів.

Усього ж Кремль офіційно звітував не більше, ніж про дві тисячі померлих солдатів та офіцерів на війні в Україні. При цьому реальні втрати "живої сили" поступово наближаються до 30 тисяч