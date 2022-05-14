Роспропаганда перегнула з образом нового "героя" і викликала глузування у соцмережах (відео)

Старший лейтенант рф, нібито знищив три бойові машини ЗСУ та понад 15 "бойовиків"

Українці не перестають дивуватися абсурдній пропаганді російської влади, яка невпинно продовжує розповідати про нібито героїчні вчинки своїх солдатів, яких відправили на так звану військову "спецоперацію" в Україну.

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Так, на своїй сторінці у соцмережі український військовослужбовець і блогер Анатолій Штефан (Штірліц) розповів про "героїзм" чергового російського вояки, уродженця Білгородської області, який нібито самостійно знищив три бойові машини українських збройних сил, позицію снайпера. Під час бою танк, де знаходився росіянин, підбили чотирма снарядами з гранатомета, проте він не здався, а продовжив бій, начебто ліквідувавши аж 15 українських військових, чим зірвав їх наступ на російські позиції.

"Читаючи щоденно "героические подвиги" рузьке зольдатен, я не перестаю ржати. Але прикро розуміти, яку дічь нам в дитинстві впарювала в школі пропаганда", — йдеться в тексті публікації "Штірліца".

У коментарях під публікацією користувачі мережі саркастично насміхаються над "подвигами" росіянина, вмовляв, "на наших очах почали писати нову героїчну історію росії"

Реакція користувачів мережі

У росії так званий "герой" вже став зіркою. Про його "подвиги" в Україні написало багато пропагандистських видань та навіть відзняли "мотивуюче" відео:

Російський "герой" Роман Кулага співав у шкільному хорі, грав у футбол і любив бабусю

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська пропаганда видала черговий фейк про Кадирова, бійці якого систематично знімають постановочні відео про псевдобої в українських містах та викладають їх у мережу.