Усі попередні "українські" плани Кремля летять у сміттєвий кошик — і доводиться вести переговори

Політолог Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа" розповів про свої переконання в тому, що Москва все ж таки шукає вихід із конфлікту з Україною

У п’ятницю, 13 травня, міністр оборони США Ллойд Остін поговорив зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Розмова на рівні міністрів оборони США та Росії вперше після початку широкомасштабної російської агресії проти України говорить про принципову зміну позицій переговорників.

Шапкозакидальні настрої в Росії пройшли. Вже ніхто не говорить про взяття Києва за кілька днів, про успішну спецоперацію чи вихід на кордони Донецької та Луганської областей до 9 травня. Настав час реалізму.

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У Москві усвідомили, що швидко перемогти Україну не вдалося. Після масштабної військової підтримки нашої країни з боку США та Великої Британії, а також союзників у Європі, Кремль змушений визнати, що задавити кількістю зброї та техніки нас уже не вийде. Усі попередні "українські" плани летять у сміттєвий кошик — і доводиться вести переговори.

Очевидно, що Москва пообіцяє Вашингтону все, що завгодно, за припинення допомоги Україні. Як відомо, і те, що США на таку поступку не підуть. Насамперед тому, що їх влаштовує динаміка процесу успішного українського опору, який переходить уже у контрнаступ. До того ж покинути Україну – це втратити обличчя (і у світі, і перед своїми виборцями).

Отже, Москва змушена обговорювати не припинення поставок західних озброєнь в Україну, а свій вихід із конфлікту з мінімальними втратами.