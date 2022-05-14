"Приймаємо виклик": лавров зробив гучну заяву на адресу Заходу

У росії заявили, що воюють із Заходом

Колективний Захід оголосив гібридну війну росії.

Про це в суботу, 14 травня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає "Інтерфакс".

Лавров зазначив, що конфлікт із Заходом триватиме невідомо скільки, проте наслідки відчують усі без винятку. Також глава мзс рф підкреслив, що росія не боїться санкцій.

"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують усі без винятку. Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо. До санкцій нам не звикати, в тому чи іншому вигляді вони були практично завжди", — заявив Лавров.

Нагадаємо, 13 травня Лавров засумнівався у невинності вступу України до Європейського Союзу. Крім того, в п’ятницю глава мзс рф нахамив журналісту. Це сталося у Душанбе, де проходило засідання Ради Міністрів закордонних справ СНД.

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Раніше повідомлялося, що скандальні слова Лаврова про Гітлера додали проблем росії. Вибачатися довелося навіть президентові рф володимиру путіну.