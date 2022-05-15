"Ясно, викреслюємо": у мережі сміються з запису останньої розмови екіпажу крейсера "Москва"

Зв'язківець крейсера чітко повідомив, що сталося із судном

Російська влада повністю заперечує той факт, що флагман російського Чорноморського флоту — крейсер "Москва" — пішов на дно після зустрічі з двома українськими ракетами "Нептун". Тим часом у мережі з'явилося перехоплення останніх перемовин на ракетному судні флоту РФ, які доводять правдивість цієї інформації.

Його у неділю, 15 травня, опублікувало оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

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На записі з крейсера "Москва", який зараз прикрашає дно Чорного моря, зв'язківець повідомляє на берег про два влучання у судно та потребі порятунку екіпажу.

"Другий буксир, як чути? Прийом. Другий буксир, підтверджую, позаштатна НП. "Москва" — дві пробоїни, ляже на бік. Пробоїна нижче ватерлінії, крени 30 градусів, ляже на бік", — повідомив член екіпажу російського корабля.

Він також додав, що крейсер "не має ходу на зближення" з буксиром" і "проводить посильний порятунок екіпажу".

Варто зазначити, що користувачі мережі Facebook цей аудіозапис з російського крейсера "Москва" зустріли жартами. Зазначивши, що з цього міг би вийти новий хіт. А ще дехто написав: "Москва згоріла і втонула, пішла на дно, на корм акулам". Звісно, що без подяки українським військовим не обійшлося.

Варто зазначити, що крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною. Вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До цього найдорожчою втратою російських окупантів став десантний літак ІЛ-76, який оцінили у 86 млн доларів.

Нагадаємо, що саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області. Українська армія вдарила по ворожому судну двома ракетами "Нептун", чим суттєво його пошкодила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада не назвала справжню причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.