Росіяни не хочуть воювати: в Україні озвучили цікаве спостереження та назвали "винного"

Оголошення мобілізації в росії стане порушенням суспільного договору між кремлем та росіянами.

Російський диктатор володимир путін не став оголошувати мобілізацію після 9 травня, як і не став офіційно оголошувати війну Україні, тому що росіяни воювати не хочуть.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник міністра внутрішніх справ та директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Росіяни не хочуть воювати. Вони хочуть дивитися на війну у телевізорі", — сказав він.

Денисенко каже, що путінський режим протягом усіх 20 років при владі годував їх розповідями про "потужну армію" та трильйони доларів, які на неї були витрачені. Це призвело до того, що звичайні жителі не розуміють, чому особисто їм треба вмирати на цій війні.

І це, каже він, важливий момент, оскільки сам путін причетний до цього.

Зокрема, виною став неписаний договір між кремлем і суспільством, згідно з яким влада забезпечує для простих людей привід для гордості у вигляді "вставання з колін" і дає добробут, а вони своєю чергою не виступають проти чинного режиму.

Якщо ж путін вирішить оголосити мобілізацію, це буде порушенням цього договору. Також порушенням є те, що кремль направив строковиків в Україну.

"Для нас порушення цього балансу – великий плюс", — додав Денисенко.

Більше про те, що відбувається в Україні та Росії під час війни, а також чи станеться заморожування конфлікту, читайте у матеріалі "Телеграф": Путін потрапив у власну пастку, все залежатиме від однієї битви, – радник голови МВС Денисенко