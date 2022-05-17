Веде росію слідом за кораблем: пєсков насмішив людей словами про путіна (відео)

Російське керівництво переконане, що дії президента підтримує вся країна

Офіційний представник кремля дмитро пєсков, заявив, що кривавий лідер росії володимир путін "знає, куди веде країну" та наголосив, що переконаний в успішному завершенні так званої "спецоперації" в Україні.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Про це він сказав у вівторок, 17 травня, під час чергової прес-конфцеренції на форумі "Нові горизонти", — пишуть росЗМІ.

"Наш президент знає, куди він веде нашу країну, ми всі бачимо, який політичний консенсус та рівень підтримки у нашого президента – його підтримує вся країна", – заявив прес-секретар російського лідера.

У своїй промові пєсков також відмітив, що путіна підтримують усі покоління росіян, включаючи молодь.

У мережі заява кремлівського речника викликала неабиякий шквал емоцій у користувачів. До обговорення промови російського представника долучилися, як українці, так і жителі країни, яка нібито підтримує свого лідера.

Зокрема, українці саркастично наголошують, що росіянам, які перебувають на землях України, шлях лише один — слідом за російським кораблем. Дехто відмічає нібито переляканий зовнішній вигляд пєскова, мовляв, досить важко переконати населення в тому, у що сам не дуже віриш.

Водночас кілька громадян рф наголошують, що їм з "вовою не по дорозі" та просять передати кривавому лідеру путіну, що росіяни йти туди, куди веде їх президент, не хочуть.

Реакція користувачів мережі на заяву пєскова

Раніше "Телеграф" повідомляв, як речник москви дмитро пєсков прокоментував позицію кривавого диктатора рф путіна щодо багатостраждальної маріупольської "Азовсталі".