Повернення до баранів і ведмедів: наставника путіна висміяли в мережі за сценарій економіки рф

Політолог пропонує росіянам "повернутися до землі"

Кількість антиросійських санкцій від Заходу регулярно збільшується, і це впливає на загальну ситуацію всередині Росії. Так, політолог і філософ Олександр Дугін, котрий вважається духовним наставником путіна, закликав політиків змінити економіку країни. На його думку, слід повернутися до витоків — "до полів і сівби, до чарівних коз і священних баранів".

Докладніше про заклик Дугіна та реакцію мережі на таку барвисту заяву розповість "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Першим звернув увагу на подібний заклик Дугіна Facebook-користувач Дмитро Симонський. На його думку, такий програмний текст політолога можна порівняти хіба що з "гарячковим маренням". Проте саме подібними ідеями ділиться зі світом духовний наставник глави Кремля.

Цікавих заяв у Дугіна багато. Насамперед, він вважає економіку гидотою та гонитвою за вигодою. Остання ж, на його думку, знищує "душевність і майстерність", а також зерно, худобу та багато інших речей. Тому росіянин і пропонує політикам змінити підхід до економіки.

"Люди повинні повертатися до землі, до будинків, до ремесла, до річок і колодязів, до лісів та скромних сільських храмів, до полів і сівби, до чарівних коз та священних баранів, — пише Олександр Дугін. — І діти повинні ходити до лісу за малиною і збирати її, ділячись з ведмедями. А старі повинні довго дивитися вдалину спокійними вицвілими очима. А хрести на цвинтарі повинні нагадувати нам про останнє побачення з улюбленою Землею…"

Звісно ж, багато користувачів мережі не пройшли повз подібну епатажну заяву. Дісталося і Дугіну, і путіну, і всій рф в цілому. До речі, загалом українці підтримують подібний варіант існування росії.

Додамо, що Олександр Дугін є не лише політологом та філософом, але також соціологом та перекладачем. Створив "четверту політичну теорію", яка, на його думку, має стати наступним кроком після лібералізму, соціалізму та фашизму. Виступає за створення євразійської наддержави – росія плюс ексрадянські республіки.

Читайте також: Категорія Новини СНД лукашенко підтвердив плани путіна щодо колишніх радянських республік Лукашенко вирішив, що до Союзної держави рф та білорусі захочуть й інші країни

Додамо, що у Європі частково вирішили пом’якшити нафтові санкції проти рф. Що саме це означає, читайте докладно у нашому матеріалі.

Також "Телеграф" писав про те, що у Великій Британії пропонують збільшити санкційний тиск на IT-сферу в росії.