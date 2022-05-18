У росії запропонували змінити державний прапор: ідею зустріли глузуваннями

Росіянам пропонують повернутися до Радянського Союзу

В росії хочуть замінити біло-синьо-червоний прапор, який є державним, на традиційне червоне полотнище із зображенням серпа та молота. Як відомо, таким прапором було за часів Радянського Союзу, коли під фактичним контролем рф було ще 15 республік.

Про ідею, висунуту т.зв. "депутатом держдуми від Криму" Михайлом Шереметом, повідомляють росЗМІ.

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На думку російського чиновника, зараз прапор СРСР, який кремлівська пропаганда звикла називати "прапором Перемоги", є забороненим у багатьох країнах. І нібито саме тому його варто відродити у статусі державного — щоб "нагадати світові про велич російського народу".

Також Шеремет заявив, що зараз армія рф "протистоїть нецонацистам", які наче відродилися на території України, а також "уміло приховували своє обличчя довгі роки на Заході".

"Я думаю, що настав час визнати прапор Перемоги нашим державним прапором", — зазначив Михайло Шеремет, наголосивши, що "триколором" все ж таки пишається.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Кремль намагається знайти жалюгідну заміну СРСР 2.0 Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий спеціально для "Телеграфа":

Зазначимо, що більшість користувачів мережі відреагували на цю пропозицію вельми іронічно. Дехто питає, невже в росії більше не залишилося інших проблем, інші — пропонують варіант прапора з Z-символікою (за прикладом прапорів нацистської Німеччини).

Додамо, деякі кажуть, що прапор росія обов’язково змінить, але вже після війни. Тоді стяг хочуть бачити в біло-блакитно-білому кольорі, що символізуватиме чистоту країни і можливість "відмитися від крові", в якій росію скупав путін.

БББ-прапор нині активно використовується росіянами, котрі протестують проти війни у соцмережах, а також на антивоєнних мітингах в інших країнах світу. Під ним, до слова, воює і легіон "Свобода росії", який входить до складу ЗСУ, але складається з росіян, які перейшли на наш бік.

Тим часом в росії вже пропонують націоналізувати заводи іноземних виробників авто, що вийшли з країни, щоб на їх базі виробляти вітчизняні "Москвичі". У мережі вже намагаються передбачити, що саме з СРСР путін спробує повернути життя наступним.

У будь-якому випадку кривавий диктатор рф намагатиметься відновити Радянський Союз. Ймовірно, це є його ідеєю-фікс на час, який залишився його правлінню.