Окупанти хочуть крові українських воїнів

Військовослужбовці, яких евакуювали з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, перебувають у значній небезпеці через настрої російських політиків. Так, наприклад, на думку сенатора Андрія Клішаса, всіх бійців полку "Азов" слід обов’язково віддати під суд та покарати "по всій суворості".

Більше деталей політик розписав у особистому Telegram-каналі, передає "Телеграф".

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Клішас, повторюючи багаторічну кремлівську пропаганду, називає "азовців" відповідальними за злочини, скоєні російськими солдатами біля ОРДЛО. При цьому російський сенатор вважає українських військових неонацистами і вимагає, щоб їх судили у так званих "Л-ДНР".

"Судити у відкритому процесі, із запрошенням громадськості та ЗМІ, за законами "народних республік", — пише Андрій Клішас.

При цьому він наголосив, що хоча в росії офіційно смертна кара і заборонена, в ОРДЛО такого закону немає. Це він виправдовує тим, що т.зв. "Л-ДНР" є визнаними рф "суверенними і незалежними державами". Фактично, подібним чином російський політик прямо заявляє, якої долі для "азовців" хочуть у Кремлі.

Скрин з Telegram Клішаса

Слід також додати, що в росії прагнуть прирівняти полк "Азов" до терористичної організації, що заборонить його на території рф. Засідання Верховного суду росії, де обговорюватимуть це питання, заплановано на 26 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що діалог про обмін евакуйованих з "Азовсталі" військових продовжується. Одним із варіантів, за словами нардепа Кіри Рудик, нібито могла стати передача українців третій стороні — наприклад Туреччині.

Однак пізніше з’ясувалося, що Рудик жодним чином не відноситься до переговорів між Україною та рф, тому ця інформація може не зовсім відповідати дійсності.