Українець збирається зняти серіал про путіна: обіцяє новий "Картковий будиночок"

В основу стрічки ляже книга Михайла Зигара "Вся кремлівська рать"

В Америці плануються зйомки нового серіалу, який розповість історію становлення кривавого російського диктатора володимира путіна. Остаточним поштовхом до створення такого продукту українського продюсера Олександра Роднянського спонукало повномасштабне вторгнення росії.

Новина повідомляє Variety, передає "Телеграф".

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Серіал опише сходження колишнього офіцера КДБ на "президентський трон" у рф. Сам Роднянський описує майбутню історію як "справжню і жахливу історію" людини, яка "змінила світ, отримавши можливість це зробити".

Велику увагу також планують приділити саме темі російсько-української війни, яка лише набула масштабів після 24 лютого 2022 року.

"У ситуації, коли доля Європи та нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну, війну, яка вразила основи сучасного суспільства, розв’язала одна людина — путін", — заявив Олександр Роднянський.

Відомо, що в основу серіалу ляже книга репортера Михайла Зигара "Вся кремлівська рать". Це видання створене завдяки кільком інтерв’ю, котрі дали люди, що входять до найближчого оточення володимира путіна.

Також серіал розповість, чому путін раптово може почуватися обдуреним і покинутим Заходом, а також яку роль у цьому відіграли революції на території України та Грузії. Цілком імовірно, що історія називатиметься однойменно до книги — проте це питання ще не уточнене.

Слід зазначити, що Роднянський, хоч і працював довгий час у росії, відразу після 24 лютого виступив із заявою про закриття всіх проєктів у країні-агресорі. Він досі має українське громадянство, а в особистих соцмережах зараз розповідає про жахіття, яке на його Батьківщину принесла армія рф. Його творчість, до речі, була заборонена у росії після висловлювання продюсером своєї позиції.

Додамо, що зйомки серіалу про путін розгортаються в США одночасно з тим, як у рф кінотеатри змушені показувати неліцензійні фільми, завантажені за допомогою торрента.