"Відправили до кобзона": в Україні ліквідували одного з найкращих снайперів рф

ЗСУ продовжують знищувати кривавих загарбників, які прийшли зі зброєю на українські землі

Українським військовослужбовцям, які упродовж 84-х днів невпинно стоять на обороні Батьківщини через військову агресію рф, вдалося ліквідувати найкращого снайпера із Сибіру.

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Як повідомляють росЗМІ, командир відділення стрілецької роти снайперів, молодший сержант Сергій Царьков загинув під час проведення так званої "спецоперації" в Україні. Поховали окупанта 10 квітня, посмертно нагородивши орденом "За мужність".

У росії уродженця міста Борзя Забайкальського краю рф називають "найкращим снайпером своєї бригади".

Поховання російського снайпера

В Україні вже встигли прокоментувати ліквідацію ще одного російського бійця. Зокрема радник голови МВС у своєму Телеграм-каналі написав, що, за даними росЗМІ, загиблий російський військовослужбовець був постійним учасником та призером міжнародних армійських ігор і найкращим снайпером своєї бригади, наголосивши, що ключовим словом у цій характеристиці є слово "був".

"Пишуть, що він був постійним учасником та призером міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж", а також найкращим снайпером своєї бригади. Ключове слово "був". Скільки ж позбавлених життів на рахунку цього подонка, перед тим, як влучні українські військові відправили його на гальорку до кобзону?", — йдеться в тексті публікації Геращенка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники не полишають спроб стерти з лиця землі українські міста та села, а також вчиняють систематичні спроби прорвати кордон в Україну в районі Сумської області. Проте бійці ЗСУ дають окупантам потужну відсіч, через що останні знову змушені відступати ні з чим.