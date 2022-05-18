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"Пост здав - пост прийняв": ЗСУ ліквідували вже другого навідника понтонних переправ через Сіверський Донець

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Козлов пішов слідом за Порохнею Новина оновлена 18 травня 2022, 23:14
Козлов пішов слідом за Порохнею

Російський полковник не покомандував й двох місяців, як його "звільнили" українські військові

Українські Сили оборони ліквідували ще одного російського полковника, який наводив понтонні мости через Сіверський Донець. Мова про командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади армії окупантів Дениса Козлова.

Смерть російського окупанта у середу, 18 травня, офіційно підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Зазначається, що російського командира знищили у момент, коли окупанти намагалися переправитися через річку Сіверський Донець на Донбасі. Це сталося ще 11 травня.

"Минуло кілька днів і стало ясно, хто наводив понтонні мости через Сіверський Донець. 11 травня в Україні здох полковник Денис Козлов – командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади", — написав Братчук.

Полковник Денис Козлов "докомандувався" в Україні і пішов слідом за російським кораблем
Полковник Денис Козлов "докомандувався" в Україні і пішов слідом за російським кораблем

Цікавим є той факт, що Козлов побув командиром 12-ї інженерної бригади російських окупантів приблизно два місяці. До нього бригадою керував Сергій Порохня, якого також успішно ліквідували українські військові у березні.

Смерть попереднього полковника підтвердили російські пропагандисти.

Попередній командир 12-ї бригади Сергій Порохня також був ліквідований
Попередній командир 12-ї бригади Сергій Порохня також був ліквідований

Варто нагадати у цьому контексті ще й про російського полковника інженерних військ Овчаренка Миколу Миколайовича – він також загинув на переправі. Після чого окупанти зібрали його рештки в пакет і відвезли ховати на росію, але забули в окопах його ногу.

Поплічники росіянина похоронили його ногу на українських землях, встановивши на місці поховання кінцівки дерев'яний хрест з табличкою, а пропагандисти зняли про це цілий репортаж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати найкращого снайпера із Сибіру Сергія Царькова. Про його смерть російська влада мовчала понад місяць.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Смерть #Армія РФ #Окупанти