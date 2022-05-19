Дочка путіна завела стосунки із Зеленським, але не Володимиром
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У пари може бути маленька дитина, яка доводиться російському диктатору онуком
Імовірна донька лідера Кремля володимира путіна Катерина Тихонова може мати стосунки з однофамільцем українського президента — балетмейстером Ігорем Зеленським. Найімовірніше, пара живе разом мінімум із 2017 року і навіть має спільну дочку.
Докладніше про це розповіли журналісти видань "Важливі історії" та Der Spiegel.
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Ігор Зеленський є художнім керівником у Баварському державному балеті.
Ймовірно, звести балетного танцівника з дочкою російського президента могла любов до танців, адже Тихонова раніше займалася акробатичним рок-н-ролом.
Журналісти пишуть, що останні кілька років Катерині Тихоновій доводилося жити відразу на дві країни, розриваючись між росією та Німеччиною. На підтвердження своєї теорії (і того, що її обранцем справді є Зеленський), розслідувачі наводять чотири основні докази.
- У розпорядженні видань є список пасажирів рейсу до аеропорту "Внуково" від 9 грудня 2019 року. Тоді з Мюнхена до рф прилетіли Катерина Тихонова із дворічною дочкою, Ігор Зеленський, а також троє співробітників Служби безпеки російського президента (далі СБП). Крім цього, пару начебто супроводжували кілька нянечок і вчителька фортепіано. Джерело отримано журналістами від одного із працівників аеропорту.
- Є також дані про постійні перельоти самої Тихонової. Тільки за останні два роки вона побувала все в тому ж таки Мюнхені близько 50 разів.
- До журналістів також потрапили від анонімного джерела дані е-пошти одного зі співробітників СБП Олексія Скрипчака. Вважається, що він був довгий час особистим охоронцем Катерини Тихонової. У документах, що належать Скрипчаку, можна знайти копії паспортів Тихонова, Зеленського, а також дівчинки, яка народилася у 2017 році. До слова, по батькові вона Ігорівна.
- Працівники Баварського балету не надто говіркі, але вважають, що Зеленський справді може бути зятем путіна.
Замість довідки. 52-річний Ігор Зеленський вважається одним із найвідоміших танцюристів балету. Народився у росії, тривалий час виступав на сцені Маріїнського театру, що у Санкт-Петербурзі. Пізніше потрапив до складу New York City Ballet, якийсь час виступав і в Королівському балеті Великобританії, Великому театрі, а також у Ла-Скала.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що загалом відомо про родичів путіна і наскільки великою може бути його родина. Вважається, що він може бути батьком щонайменше чотирьох дітей від двох різних жінок.
Також ми писали про те, яких поглядів щодо війни в Україні дотримується друга передбачувана дочка кривавого диктатора Марія Воронцова.