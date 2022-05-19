Дочка путіна завела стосунки із Зеленським, але не Володимиром

У пари може бути маленька дитина, яка доводиться російському диктатору онуком

Імовірна донька лідера Кремля володимира путіна Катерина Тихонова може мати стосунки з однофамільцем українського президента — балетмейстером Ігорем Зеленським. Найімовірніше, пара живе разом мінімум із 2017 року і навіть має спільну дочку.

Докладніше про це розповіли журналісти видань "Важливі історії" та Der Spiegel.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Ігор Зеленський є художнім керівником у Баварському державному балеті.

Ігор Зеленський

Ймовірно, звести балетного танцівника з дочкою російського президента могла любов до танців, адже Тихонова раніше займалася акробатичним рок-н-ролом.

Катерина Тихонова

Журналісти пишуть, що останні кілька років Катерині Тихоновій доводилося жити відразу на дві країни, розриваючись між росією та Німеччиною. На підтвердження своєї теорії (і того, що її обранцем справді є Зеленський), розслідувачі наводять чотири основні докази.

У розпорядженні видань є список пасажирів рейсу до аеропорту "Внуково" від 9 грудня 2019 року. Тоді з Мюнхена до рф прилетіли Катерина Тихонова із дворічною дочкою, Ігор Зеленський, а також троє співробітників Служби безпеки російського президента (далі СБП). Крім цього, пару начебто супроводжували кілька нянечок і вчителька фортепіано. Джерело отримано журналістами від одного із працівників аеропорту. Є також дані про постійні перельоти самої Тихонової. Тільки за останні два роки вона побувала все в тому ж таки Мюнхені близько 50 разів. До журналістів також потрапили від анонімного джерела дані е-пошти одного зі співробітників СБП Олексія Скрипчака. Вважається, що він був довгий час особистим охоронцем Катерини Тихонової. У документах, що належать Скрипчаку, можна знайти копії паспортів Тихонова, Зеленського, а також дівчинки, яка народилася у 2017 році. До слова, по батькові вона Ігорівна. Працівники Баварського балету не надто говіркі, але вважають, що Зеленський справді може бути зятем путіна.

Замість довідки. 52-річний Ігор Зеленський вважається одним із найвідоміших танцюристів балету. Народився у росії, тривалий час виступав на сцені Маріїнського театру, що у Санкт-Петербурзі. Пізніше потрапив до складу New York City Ballet, якийсь час виступав і в Королівському балеті Великобританії, Великому театрі, а також у Ла-Скала.

Ігореві Зеленському вже 52 роки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що загалом відомо про родичів путіна і наскільки великою може бути його родина. Вважається, що він може бути батьком щонайменше чотирьох дітей від двох різних жінок.

Також ми писали про те, яких поглядів щодо війни в Україні дотримується друга передбачувана дочка кривавого диктатора Марія Воронцова.