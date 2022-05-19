Суд над солдатом рф: окупант розповів, навіщо вбив мирного українця

Солдату наказав стріляти прапорщик, який не був його безпосереднім командиром

У Києві у четвер, 19 травня, продовжився суд над 21-річний російським військовим Вадимом Шишімаріним, який 28 лютого на Сумщині застрелив мирного українця. Солдат зізнався, що отримав наказ стріляти від прапорщика та ще однієї особи, з якою вони разом втікали на автомобілі.

Про це йшлося під час засідання Солом'янського суду, яке транслювало Суспільне.

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За словами підозрюваного, спочатку мирного жителя на Сумщині побачили прапорщик та ще одна людина, яка була з ними у машині. Чоловік у момент, коли його побачили росіяни, йшов вулицею свого села та говорив по телефону. Шишімарін стверджує, що він отримав наказ від прапорщика стріляти, після чого другий невідомий чоловік почав на нього кричати, щоб солдат стріляв швидше.

Росіянин стверджує, що він вистрілив короткою чергою в бік чоловіка, а тіла він не бачив. Після цього невідомий чоловік почав втішати солдата, мовляв, насамперед треба рятувати себе. Варто зазначити, що ні прапорщик, ні невідомий чоловік, не були безпосередніми командирами солдата.

"Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб від мене відстали", — сказав Шишімарін в суді.

ДОВІДКА: Вадим Шишімарін — 21-річний солдат четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Росіянина звинувачують у вбивстві 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області. У матеріалах справи зазначається, що 28 лютого (на 4-й день російського вторгнення в Україну) колону, в якій був Шишімарін, розбили ЗСУ, після чого солдат ще з чотирма окупантами втікав мирними селами. Солдати обстріляли приватний автомобіль з автоматів, викрали його, а під час втечі їх помітив мирний українець. У цей момент Шишімарін отримав наказ вбити цивільного, і солдат вистрілив українцю в голову з автомата Калашникова. За скоєне російському окупанту загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

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