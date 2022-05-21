росія відправляє воювати в Україну найбідніших і неблагополучних: аналіз втрат окупантів

Тепер зрозумілі численні випадки дикого мародерства серед російських військових в Україні

Майже три місяці Україна протистоїть російському широкомасштабному вторгненню і за цей час ЗСУ вдалося ліквідувати майже три десятки тисяч окупантів. Хоча у самій рф не визнають таких великих втрат у живій силі, проте навіть з аналізу офіційно визнаних загиблих можна зробити висновок, що російське керівництво відправляє воювати жителів найбідніших і найменш розвинених територій.

До такого висновку дійшли аналітики "Українського інституту майбутнього" у опублікованому у п'ятницю, 20 травня, ввечері матеріалі.

Аналітики оцінили рівень доходів населення в суб’єктах рф з найбільшою і найменшою часткою втрат в Україні, на основі чого склали таблицю, в яку включили ТОП-10 регіонів за кількістю втрат (визнаних у рф, зокрема місцевою владою) на 100 тисяч населення та рівні доходів населення (за 2021 рік). А також рівень офіційно визнаного безробіття по регіонах росії станом на 2021 рік (усереднені показники).

ТОП-10 регіонів рф за кількістю втрат

ТОП-10 регіонів рф за найменшою кількістю втрат

* Севастополь дається в таблиці із застереженням, що це територія України, яка окупована рф і на якій проводиться рекрутинг у силові структури.

Аналізуючи зібрану інформацію, дослідники констатують: "підтверджуються раніше висловлені припущення про те, що воювати в Україну їдуть насамперед із регіонів, які відстають у розвитку навіть від середньоросійського рівня. А також, враховуючи рівень доходів населення, це пояснює схильність російських солдатів до мародерства — крадіжка в українців сприймається "природним" способом покращити своє матеріальне становище та отримати у користування товари, які для них були недоступними".

Аналізуючи складені таблиці, дослідники дійшли декількох висновків:

В Україні відносно мало воює вихідців із центральної (європейської частини) рф. У своїй більшості війська укомплектовані вихідцями з національних автономій та віддалених регіонів. Всі регіони з найбільшою часткою втрат мають середню заробітну плату нижче за загальноросійський рівень. Причому здебільшого в них мають зафіксовані низькі доходи навіть якщо в аналізі не враховувати суб’єкти федерації, де діють "північні надбавки". Усі регіони з найбільшою часткою втрат мають рівень безробіття, що перевищує середньоросійський (у середньому по рф безробіття 5,2%). Виняток – окупований Севастополь. Регіони з найменшою часткою втрат мають рівень доходів, що перевищує середньоросійський та мінімальні (за російськими мірками) рівні безробіття. Виняток – Ненецький АО та Ярославська область (за часткою безробітних).

І навпаки, регіони з меншою часткою втрат є або ресурсними (видобуток корисних копалин) або місцем концентрації бізнесу. Звичайно, з рівнем доходу, значно перевищує загальноросійський.

"Таким чином, маємо простий факт — помирати в Україну відправляють мешканців найменш розвинених територій. Йдеться не лише про доходи, а про наявність роботи, інфраструктури, доступність благ цивілізації. Тому те, що українцям здається диким у поведінці окупантів, найчастіше є цілком нормальним та повсякденним для їхньої малої батьківщини", — підсумовують аналітики.

Як повідомлялося, після тимчасової окупації російськими військами українських міст викрилися не лише факти насильства, катувань, ґвалтувань та вбивств росіянами місцевих мешканців, а й численні випадки мародерства, під час якого російські військові злочинці забирали все, до чого могли дотягнутися, включаючи сотні кілограм речей, аж до унітазів, вокирчувакних з будинків і квартир українців.