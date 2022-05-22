Каспаров "зламався" на питанні Криму та підірвав мережу безглуздою заявою (відео)

Шахіст виступає за поширення "руского міра"

Російський шахіст Гаррі Каспаров, який раніше говорив про зменшення території рф, заявив, що збирається захищати росіян у Криму від насильницької депортації, коли на півострів зайдуть українські військовослужбовці. На його думку, російський диктатор Володимир Путін не звертатиме уваги на подібний сценарій, однак людям знадобиться допомога.

На таку резонансну заяву досі ліберального активіста та політика звернув увагу журналіст Аркадій Бабченко.

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Заява Каспарова прозвучала під час його участі у Другій антивоєнній конференції. Розмірковуючи про питання мови, зокрема й у Криму, відомий шахіст припустив, що незабаром настане момент, коли у Криму опиняться бійці ЗСУ.

"Коли українські війська увійдуть до Криму, а хто буде взагалі... Там будуть проблеми серйозні. Путінська депортація українців дає всі підстави українській владі проводити те саме щодо російського населення. А хто їх захищатиме? путін його захищатиме?" — поставив він риторичне запитання, звертаючись до публіки.

На його думку, у цьому випадку варто розповсюджувати тези спільноти, яку він та його однодумці зараз створюють. При цьому, вважає Гаррі Каспаров, має розширюватися зона впливу "руского міра", хоча він і визнає, що це словосполучення сьогодні звучить не найкращим чином.

Окремо він коментує необхідність говорити російською мовою в Україні.

"Питання в тому, наскільки ми зможемо зробити це економічно привабливим і доцільним, — пояснює він свій підхід до теми. — Чому це ми повинні віддавати їм "рускій мір", російську мову та взагалі всі ідеї, які пов’язані з просуванням всього?"

За словами Аркадія Бабченка, Каспаров тривалий час був одним із найбільш ліберальних російських медійних осіб, які так чи інакше стосуються політики. Проте "зламався", як і більшість, на кримському питанні.

"Мета у них у всіх одна. Велика росія, — пише журналіст. — Замість того, щоб робити все, щоб знищити цей Четвертий Недорейх, щоб ця в’язниця народів була зруйнована, вони докладають усіх зусиль, щоб зберегти "добрий рускій мір".

Невдоволення Бабченко поділяє багато інших користувачів мережі. Проте деякі українці просто пропонують перестати шукати "гарних росіян".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку Олексія Арестовича, Україна має всі шанси звільнити Крим та Донбас військовим шляхом. Питання залишається лише ціною, яку ми готові за це сплатити.

Втім, інші експерти впевнені, що відкрита путінська агресія і так допоможе поверненню Кримського півострова на Батьківщину.