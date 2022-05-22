Школярка в росії назвала путіна чортом: без наслідків це не залишилося (відео)
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Голос розуму в росії карається
У неділю, 22 травня, на 88-й день повномасштабного вторгнення рф в одній з російських шкіл учениця випускного класу обізвала президента рф володимира путіна "чортом", після чого на неї та її маму склали протоколи.
Про це повідомляють регіональні telegram-канали Дагестану, де трапився інцидент, передає kavkazr.
На урочистій лінійці в Ізбербаші учениця викрикнула в мікрофон "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!", після чого почулися оплески. За інформацією джерела, на дівчину склали протокол про "дискредитацію" російської армії, а на матір школярки — про невиконання батьківських обов’язків з виховання неповнолітніх.
Раніше повідомлялося, що російський офіцер в інтерв’ю західним ЗМІ покаявся за вторгнення в Україну. Крім того, російський шахіст, опозиційний політик Гаррі Каспаров "зламався" на "кримському питанні".
Нагадаємо, російські пропагандисти, знімаючи ролики про "успіхи" росіян в Україні, самі наводять вогонь ЗСУ на позиції росіян. Додамо, що росія заборонила в’їзд у країну відомому голлівудському актору.