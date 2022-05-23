Збито літак з генералом рф? У соцмережах прощаються з окупантом

Офіційного підтвердження ще немає, але росіяни в соцмережах вже з ним прощаються

Львівські десантники в районі Попасної напередодні збили російський штурмовик Су-25 "Грач". Вже у понеділок, 23 травня, у мережі з'явилася інформація, що разом з літаком міг загинути скандальний російський генерал Канамат Боташев — у соціальних мережах з ним вже попрощалися.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Як зазначило командування десантно-штурмових військ ЗСУ, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла". Військовослужбовці також показали знищений російський літак на фото.

Знищений літак окупантів Су-25 "Грач"

Тим часом у мережі з'явилася інформація, що пілотом збитого російського Су-25 міг бути генерал-майор Канамат Боташев. Відомо, що його зі скандалом звільнили з армії ще у 2013 році, однак не виключено, що він міг піти на війну найманцем.

Російський генерал Канамат Боташев міг загинути біля Попасної

Пізніше про смерть генерала почали говорити самі росіяни у соціальних мережах. А одному з Telegram-каналів, який належить російському десантнику, з'явився натяк на загибель високопоставленого пілота, якого у дописі назвали "командиром".

Після цього підписники почали писати, хто саме загинув: "Сьогодні загинув Канамат!!! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и, другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все".

Адміністратор видалив цей коментар. Натомість інші учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали – К. Х. Б.

Нагадаємо, що під час бойових дій в Україні було ліквідовано племінника заступника міністра оборони росії Адама Хамхоєва. Тим часом кількість убитих в Україні окупантів впритул підходить до позначки у 30 тисяч людей.