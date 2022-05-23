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Збито літак з генералом рф? У соцмережах прощаються з окупантом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Скандального російського генерала ліквідували біля Попасної Новина оновлена 23 травня 2022, 19:51
Скандального російського генерала ліквідували біля Попасної

Офіційного підтвердження ще немає, але росіяни в соцмережах вже з ним прощаються

Львівські десантники в районі Попасної напередодні збили російський штурмовик Су-25 "Грач". Вже у понеділок, 23 травня, у мережі з'явилася інформація, що разом з літаком міг загинути скандальний російський генерал Канамат Боташев — у соціальних мережах з ним вже попрощалися.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Як зазначило командування десантно-штурмових військ ЗСУ, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла". Військовослужбовці також показали знищений російський літак на фото.

Знищений літак окупантів Су-25 "Грач"
Знищений літак окупантів Су-25 "Грач"

Тим часом у мережі з'явилася інформація, що пілотом збитого російського Су-25 міг бути генерал-майор Канамат Боташев. Відомо, що його зі скандалом звільнили з армії ще у 2013 році, однак не виключено, що він міг піти на війну найманцем.

Російський генерал Канамат Боташев міг загинути біля Попасної
Російський генерал Канамат Боташев міг загинути біля Попасної

Пізніше про смерть генерала почали говорити самі росіяни у соціальних мережах. А одному з Telegram-каналів, який належить російському десантнику, з'явився натяк на загибель високопоставленого пілота, якого у дописі назвали "командиром".

Після цього підписники почали писати, хто саме загинув: "Сьогодні загинув Канамат!!! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и, другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все".

Адміністратор видалив цей коментар. Натомість інші учасники продовжили обговорення, використовуючи ініціали – К. Х. Б.

Нагадаємо, що під час бойових дій в Україні було ліквідовано племінника заступника міністра оборони росії Адама Хамхоєва. Тим часом кількість убитих в Україні окупантів впритул підходить до позначки у 30 тисяч людей.

Теги:
#Україна #Росія #Ліквідація #Війна #Генерал-майор #Попасна #Армія РФ