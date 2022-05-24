шойгу цинічно "пояснив" уповільнення наступу в Україні

Заяви російського чинуші сповнені брехливих тверджень

Російські війська на Донбасі та інших ділянках фронту стали просуватися значно повільніше, ніж у перші тижні війни. За словами міністра оборони рф сергія шойгу, зменшення швидкості окупантів нібито пов’язане зі "створенням гуманітарних коридорів" для жителів обстрілюваних територій.

Таку цинічну заяву російського чиновника передають росЗМІ.

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За словами шойгу, саме російська армія дозволяє мирним українцям виходити з міст і сіл в облозі, оголошуючи для цього режим тиші. Це начебто і сповільнює наступ ворожих військ, проте "робиться це свідомо". Причина ж такої "свідомості", запевняє глава Міноборони росії, у необхідності уникнути жертв серед цивільних.

Разом із цим Сергій Шойгу звинуватив українських військових у розстрілах мирних громадян, використанні їх в якості живого щита, а також розташування важкого озброєння серед будинків, де залишаються люди. Більше того, росіян намагаються переконати в тому, що це ЗСУ, а не путінська армія, ведуть бої серед населених пунктів.

Додамо, що шойгу переконаний — росія продовжуватиме свою "спецоперацію", доки всі поставлені завдання не будуть виконані.

Цікаво, що всі слова сергія шойгу на адресу українських захисників є описом тих звірств, які здійснюють самі російські солдати в Україні. Однак про це чомусь кремлівський чиновник говорити не ризикує.

Нагадаємо, що "Телеграф" уже розповідав, як російські солдати "створюють коридори" для мирного населення у Херсоні. Вони або блокують виїзд повністю, або розстрілюють колони, що виїжджають, з "Градів".

Водночас росіян уже почали потихеньку готувати до оголошення реальних втрат армії путіна на війні в Україні. Роблять це дуже хитро, спершу повідомляючи напівправду.