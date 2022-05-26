"Убули до постійного місця служби": понад 100 росгвардійців, які відмовилися воювати в Україні, програли суд у росії

Російський суд зайняв бік влади

У четвер, 26 травня, на 92-й день повномасштабного вторгнення рф в Кабардино-Балкарії (росія) суд ухвалив рішення щодо росгвардійців, яких звільнили через відмову воювати в Україні.

Про це повідомляє interfax.ru.

За інформацією джерела, гарнізонний військовий суд у Нальчику розглянув позов 115 бійців одного із підрозділів Росгвардії у Кабардино-Балкарії, яких звільнили за відмову воювати в Україні. Суд встановив, що росгвардійці "самовільно відмовилися виконувати службове завдання та колективно убули за власною ініціативою до постійного місця служби". Повідомляється, що на росгвардійців було "складено протоколи про грубі дисциплінарні провини" і з ними достроково розірвали контракти.

У результаті суд не задовольнив колективний позов росгвардійців та залишив їхнє звільнення в силі. Рішення суду у законну чинність поки не вступило. Сторони можуть його оскаржити у судовій колегії з адміністративних та цивільних справ Південного окружного військового суду.

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Раніше повідомлялося, що в березні 12 росгвардійців звільнили в росії за відмову їхати на "спецоперацію".

Нагадаємо, президент рф володимир путін відкрито шантажує світ голодом.