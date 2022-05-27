Війна чи в’язниця: як у Чечні знаходять "добровольців" воювати з Україною

У Чечні місцева влада знайшла спосіб знаходити "добровольців" на війну в Україну

По мірі того, як у боях українські воїни ліквідують російських військових, що вторглися в Україну, у тому числі членів формувань, підпорядкованих главі Чечні рамзану кадирову (т.зв. "кадировці"), місцевій чеченській владі доводиться заповнювати втрати в живій силі шляхом викрадення та примусу.

Про це пише проєкт "Радіо свобода" Кавказ. Реалії з посиланням на дані правозахисних організацій.

Зокрема, до правозахисників надходять звернення від жителів Чечні, яких викрадають для відправлення як "добровольців" на війну проти України. Викрадених змушують підписувати контракт під загрозою провести невизначений час у "таємних" в’язницях.

Зокрема, опозиційний рух 1ADAT пише про "сотні людей із різних районів" Чечні, викрадених із цією метою. За даними руху, в одній із нелегальних в’язниць утримується близько ста людей, в іншій — близько трьох десятків.

У правозахисній асоціації "Вайфонд" розповідають, що останнім часом до них надійшли десятки звернень від жителів Чечні, які заявляли про примусове відправлення на війну. Серед тих, кого змушують стати "добровольцями" є люди з інвалідністю, а також держслужбовці, яких зобов’язали підписати заяву про вступ до "добровольців".

"Їм та їхнім сім’ям загрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Більше того, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які говорить пропаганда", – наводить слова представниці "Вайфонду" Кавказ.Реалії.

Як повідомлялося, в ході боїв ЗСУ беруть у полон "кадирівців", проте влада росії їх дуже оперативно обмінює.