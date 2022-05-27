Декілька російських депутатів вимагають від путіна припинити війну: відео

Депутати Примор'я вимагають від путіна вивести війська з України

Група депутатів законодавчих зборів Приморського краю виступила із вимогою припинити війну в Україні та закликала російського президента володимира путіна вивести війська з українських територій.

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Як повідомляє росвидання "Комерсант", після публічного звернення депутатів, губернатор закликав вивести їх із зали засідання.

"Ми розуміємо, що якщо наша країна (росія — ред. редакція) не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", — зачитав відповідне звернення член фракції кпрф Леонід Васюкевич.

Після того, як російський депутат закінчив виступати, у залі пролунали поодинокі оплески від депутата-комуніста Геннадія Шульги який є одним із підписантів звернення. Проте губернатор Примор'я Олег Кожемяко закликав вивести активістів із зали, мотивуючи своє рішення тим, що вони порушили порядок денний.

"Та виведіть взагалі із зали їх за ті дії, які ганьблять російську армію та наших захисників, які сьогодні стоять у боротьбі з нацизмом. І позбавте їх слова. І одного, і другого. Про що ви міркуєте тут?" — наголосив Кожем'яко.

Варто наголосити, що пізніше Васюкевича та Шульгу позбавили права виступати на наступному засіданні, а ще два депутати, які підписували звернення до путіна, заявили, що не ставили у документі своїх підписів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав російського лідера володимира путіна припинити війну в Україні, вивести свою армію та згодитись на переговори із президентом Володимиром Зеленським.