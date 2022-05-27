Китай завдав несподіваного "удару" по російській авіації

Літаки Boeing та Airbus, які використовують російські авіаперевізники, не зможуть літати в КНР

Китай завдав чергового болючого удару в спину російської федерації, закривши небо для Boeing та Airbus авіакомпаній країни-агресора. Це сталося у відповідь на те, що компанії не змогли надати дані про те, що імпортні літаки офіційно було зняти з реєстрації за кордоном.

Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомило "РБК" з посиланням на власні джерела.

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За словами джерела, у травні влада Китаю попросила всі авіакомпанії оновити електронні досьє про повітряні судна, на яких вони здійснюють перевезення. Мова йшла про набір відомостей про літаки, власників авіакомпаній та надання договорів на наземне обслуговування.

Після того, як російська сторона оновила інформацію, Китай запросив у них дані, що імпортні російські літаки були офіційно зняті з реєстрації за кордоном, однак таких документів авіакомпанії РФ надати не змогли, тому китайська влада відмовила їм у польотах на таких повітряних суднах — мова про Boeing та Airbus.

Варто зазначити, що заборона польотів у Китай для Boeing та Airbus, які експлуатуються російськими компаніями, не єдина проблема, з якою зіткнуться авіаперевізники. Через санкції російському "Аерофлоту" зовсім скоро доведеться розбирати літаки на частини, адже вони не матимуть необхідних запчастин для них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай заговорив про важливу проблему України, розкритикувавши РФ.