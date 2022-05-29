путін може бути мертвим? У Британії заговорили про двійників в Кремлі та серйозну хворобу диктатора

Новини про загибель політика в Москві замовчуватимуть до останнього

Російський кривавий диктатор володимир путін, найімовірніше, страждає від онкології і навіть може бути вже мертвий. За припущенням агентів британської розвідки, навіть у разі реальної смерті політика цей факт спробують замовчувати протягом декількох тижнів або місяців, щоб уникнути непотрібного держперевороту.

Більше деталей повідомило іноземне видання Daily Star, посилаючись на особисті джерела у МІ-6.

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Існує припущення, що кілька останніх виступів володимира путіна для ЗМІ були телевізійними "консервами" — заздалегідь записаними інтерв’ю. Не виключено й використання двійників, адже раніше це відбувалося. Тоді вельми плачевний стан диктатора під час параду до 9 травня 2022 року можна легко пояснити — або хворобою, або двійником.

"Існує ймовірність, що він уже мертвий, — цитує британський таблоїд своє джерело. — Це неможливо знати. Вважається, що путін використав двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може робити це зараз".

Останнім часом путін виглядає не надто добре

У британських спецслужбах наголошують: найближча група політиків, які щільно працюють з путіним останні кілька років, є абсолютно лояльною до його політики. І смерть путіна є одним із найсильніших страхів для цих людей, адже, ймовірно, послужить поштовхом до глобальних змін влади.

"Може статися переворот у Кремлі, і російські генерали захочуть піти з України", — припускає джерело з МІ-6.

Зараз продовження життя російського диктатора його оточення потребує чи не більше, ніж він сам. Тому навіть попри видиме погіршення стану чи ймовірну смерть у Москві ретельно приховуватимуть ці факти.

За припущенням експертки з Росії Фіони Хілл, путін, з яким вона раніше бачилася, зараз "не надто добре виглядає". Цілком імовірно, політик може бути на постійному медикаментозному лікуванні, зокрема стероїдами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав докупи всі існуючі припущення щодо хвороб російського диктатора. Найпопулярнішим діагнозом, який звучав від багатьох джерел, є рак.

Також ми проконсультувалися з лікарем, яка проаналізувала стан путіна за його останніми публічними появами та видала власний вердикт.