Вже в очікуванні: путін ще не помер, але з’явилися три можливі наступники

Озвучено ще кілька імен бажаючих зайняти місце путіна

На тлі регулярних розмов про серйозну онкологічну хворобу володимира путіна пошуки наступника основної гілки влади в росії всерйоз почастішали. Більше того — такі чутки дійшли вже й до іноземної розвідки, прямо від шпигунів у ФСБ, які називають трьох ймовірних кандидатів, готових "підсидіти" нинішнього диктатора.

Імена та деталі опублікували журналісти британського видання Mirror, передає "Телеграф".

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За словами колишнього співробітника МІ-6 Крістофера Стіла, який працював у рф, зараз володимир путін не може проводити ділові зустрічі без того, щоб не перериватися на лікування. Саме тому з ним постійно працює одразу кілька медичних працівників. Чимало представників влади почали поглядати на президентське крісло цілком серйозно, проте кожному хочеться мати неофіційний статус "наступника".

Стіл стверджує, що зараз максимально включилися у боротьбу за місце під сонцем троє людей.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Чоловікові 49 років, він зробив політичну кар’єру, починаючи роботу як голова охорони російського президента. Любив розповідати, що свого часу зумів урятувати путіна від нападу ведмедя. Ймовірно, саме тому й дослужився такої високої політичної посади.

Олексій Дюмін

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Має юридичну освіту, також був агентом Федеральної служби безпеки рф. Кар’єру закінчив у званні полковника.

Ігор Бабушкін

Голова міністерства сільського господарства Дмитро Патрушев. 44-річний син того самого Миколи Патрушева, який, за чутками, "підміняв" путіна на час його недавньої операції. Зазначимо, що Патрушев-старший є головою Ради безпеки росії.

Дмитро Патрушев

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто ще може претендувати на місце наступника володимира путіна, і чому в останнього вже почалися проблеми.

Крім цього про кандидатур бажаючих зайняти крісло російського президента міркувала навіть астролог Валентина Віттрок.