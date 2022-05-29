Вбити путіна не складно, але цього ще не зробили з однієї причини – політичний психолог

Просто "прибрати" президента — тільки півсправи

Президента рф володимира путіна могли б вбити або замінити, проте велика проблема в тому, що у російських еліт немає гідної заміни на цю посаду.

Таку думку в інтерв’ю для "Телеграфу" висловив політичний психолог, експерт із невербальної комунікації Валентин Кім.

За його словами, путін прийшов до влади як продукт домовленості еліт, він був нікому не відомим на той момент і тому влаштував усі сторони.

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На даний момент, вважає Кім, путін організував навколо себе таку систему влади, що він у центрі всього як "верховний хан", а решта намагається наблизитися до нього, щоб отримати преференції.

На тлі великої кількості таких бажаючих у Кремлі формуються "вежі", групи впливу, які об’єднуються за різними інтересами, і для заміни путіна має бути кандидатура, яка влаштує більшість.

"Думаю, що вбити путіна не так складно, як деяким здається. Головна проблема в тому — кого поставити замість путіна, — наголосив психолог. — Якщо говорити про те, що путіна хочуть прибрати за допомогою палацового перевороту, треба розуміти, що в такому разі російській еліті, знову-таки, потрібен продукт домовленості. Чи є у них домовленість, про яку не знає путін – велике питання".

Кім також додав, що путіну не потрібні суперники, і тому він тримається від усіх осторонь, а якби про якихось зрадників стало відомо, то голови російських силовиків Микола Патрушев та Валерій Золотов уже принесли б їхні голови на золотому блюді.

Як повідомляв "Телеграф", раніше джерела у ФСБ розповіли західним виданням, що путіну залишилося жити кілька років.