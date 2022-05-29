росія знайшла ще один спосіб шантажувати Захід: дипломати стурбовані
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3515
Мова про закриття єдиного гуманітарного коридору в Сирії
Російська влада може використати єдиний відкритий гуманітарний коридор в Сирії як важіль впливу на Захід, щоб вимагати зняття частини санкцій, які на країну наклали за розв'язану в Україні війну.
Про це у неділю, 29 травня, повідомляє The New York Times із посиланням на закордонних політиків.
Новини про війну і не тільки — шукайте у нашому Telegram
Зазначається, що Москва хоче використати гумкоридор в пункті "Баб Аль-Хава" на кордонні з Туреччиною у якості "розмінної монети". Видання пише, що російська влада може скористатися правом вето під час голосування в Радбезі ООН про збереження цього коридору в Сирії й таким чином змусити офіційний Вашингтон піти на поступки щодо санкцій проти Кремля.
Стурбованість щодо цього питання висловили три іноземні дипломати, зазначивши, що схожі сигнали з боку РФ вже надходили. Своєю чергою США має намір відправити Москві "чіткий сигнал", щоб гуманітарний коридор в Сирії не закривався.
У ЗМІ підкреслили, що закриття коридору в "Баб Аль-Хава" призведе до виїзду з Сирії тисяч людей.
Тим часом представник російської делегації в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва ще не визначилася у цьому питанні. Він додав, що через гумкоридор у Сирії надходить допомога бойовикам терористичних угруповань, при цьому ні США, ні їхні союзники допомогу сирійському народу надавати не мають наміру, а отже, не залишають Росії підстав для продовження роботи цього коридору.
Варто зазначити, що голосування за збереження роботи коридору в Раді безпеки ООН відбудеться у липні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Москва вдавалася до шантажу західних країн заявами щодо застосування ядерної зброї. На що у США відповіли жорсткою заявою.