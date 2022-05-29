росія знайшла ще один спосіб шантажувати Захід: дипломати стурбовані

Мова про закриття єдиного гуманітарного коридору в Сирії

Російська влада може використати єдиний відкритий гуманітарний коридор в Сирії як важіль впливу на Захід, щоб вимагати зняття частини санкцій, які на країну наклали за розв'язану в Україні війну.

Про це у неділю, 29 травня, повідомляє The New York Times із посиланням на закордонних політиків.

Новини про війну і не тільки — шукайте у нашому Telegram

Зазначається, що Москва хоче використати гумкоридор в пункті "Баб Аль-Хава" на кордонні з Туреччиною у якості "розмінної монети". Видання пише, що російська влада може скористатися правом вето під час голосування в Радбезі ООН про збереження цього коридору в Сирії й таким чином змусити офіційний Вашингтон піти на поступки щодо санкцій проти Кремля.

Стурбованість щодо цього питання висловили три іноземні дипломати, зазначивши, що схожі сигнали з боку РФ вже надходили. Своєю чергою США має намір відправити Москві "чіткий сигнал", щоб гуманітарний коридор в Сирії не закривався.

У ЗМІ підкреслили, що закриття коридору в "Баб Аль-Хава" призведе до виїзду з Сирії тисяч людей.

Тим часом представник російської делегації в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва ще не визначилася у цьому питанні. Він додав, що через гумкоридор у Сирії надходить допомога бойовикам терористичних угруповань, при цьому ні США, ні їхні союзники допомогу сирійському народу надавати не мають наміру, а отже, не залишають Росії підстав для продовження роботи цього коридору.

Варто зазначити, що голосування за збереження роботи коридору в Раді безпеки ООН відбудеться у липні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Москва вдавалася до шантажу західних країн заявами щодо застосування ядерної зброї. На що у США відповіли жорсткою заявою.