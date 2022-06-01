В росії почалися навчання з ядерною зброєю: що відомо

Усього задіяно 100 одиниць техніки

У російському Мінооборони відзвітували про початок чергових навчань армії рф — цього разу в Іванівській області. Там використовуються пускові установки стратегічних ракетних комплексів "Ярс". Ця техніка відома тим, що є носієм боєголовок із ядерним зарядом, ударом яких так часто люблять загрожувати російські політики.

Більше подробиць повідомив 1 червня російський "Інтерфакс", передає "Телеграф".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

У навчаннях задіяні військовослужбовці Тейковської дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) армії росії. Військові проводять "інтенсивні маневри" у межах Іванівської області, займаючись переміщенням автономних пускових установок.

Відомо, що всього до подібних дій залучили понад тисячу бійців. Задіяної техніки налічується більше сотні одиниць.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції", — відзвітували в російському Міноборони.

Також "Ярси" хочуть перевірити щодо легкості польового переміщення, організації маскування та загального обладнання на полі бою.

Так виглядає запуск "Ярса"

Ракетні війська стратегічного призначення — основна частина російської армії, яка відповідає за використання ядерної зброї. РС-24 "Ярс" є їхньою головною зброєю, здатною бити по цілям на відстані до 11 тисяч кілометрів. На основі установки розташовується твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, у якої головна частина може розділятися.

Читайте також: Категорія Новини Росії У путіна знову пригрозили ядерною війною: хто цього разу Своєї провини за розв’язану війну з Україною в Москві не бачать

Варто підкреслити, що через війська більшість тактико-технічних характеристик "Ярсів" є засекреченими. Проте відомо, що таку установку складно вразити стрілецькою зброєю. Також для цього озброєння особливої інженерної уваги до підготовки місцевості не потрібно.

Додамо, що Іванівська область не є прикордонною з Україною. Проте відстань до українських кордонів ледь перевищує тисячу кілометрів, тоді як дальність "Ярсів" все ще більша в одинадцять разів.

Іванівська область, де проходять навчання, на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські дипломати відкидають варіант ядерного удару по території України. За словами посла рф у Великій Британії, є чіткий список випадків, коли така зброя може бути використана.

При цьому в МВС України такі заяви не поспішають приймати на віру, наголошуючи на тому, що слід бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.