Командувач військами окупантів в Україні таємничо зник: що дізнались ЗМІ

Генерала могли усунути за провали російської армії в Україні

Російська влада черговий раз могла змінити командувача операціями армії РФ в України — з посади могли усунути генерала Олександра Дворнікова, якого призначили у квітні.

Як передає New York Times, до такого висновку експерти дійшли через те, що з середини травня про Дворнікова нічого не було чути, а також нічого невідомо про його місцеперебування.

Як пише видання, ще одним натяком на те, що Дворнікова усунули, став той факт, що 26 травня журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team отримали інформацію про передачу командування начальнику Головного військово-політичного управління збройних сил генерал-полковнику Геннадію Жидку.

Зазначається, що Дворнікова могли усунути через відсутність оперативних успіхів у війні проти України. Завданням генерала було покращення координації дій російських наземних та повітряних підрозділів, однак йому це не вдалося. З-поміж причин, чому Дворнікову нічого не вдалося — в армії РФ немає кому ухвалювати рішення на низовому рівні.

Як вказав у коментарі виданню американський генерал Філіп Брідлав, тактика Дворнікова була спрямована та перезавантаження командування російської армії, щоб були особи, які змогли ухвалювати рішення. Однак, "за рішенням Москви" війська кинули в бій надто швидко і всі плани Дворнікова зійшли нанівець.

"Ми знаємо, що президенти, які втручаються у визначення цілей та оперативну тактику, — це вірний шлях до катастрофи", — заявила глава аналітичного центру McCain Institute, коментуючи відомості західних розвідок, згідно з якими Путін все більше залучений до прийняття тактичних рішень.

Нагадаємо, що про призначення Олександра Дворнікова командувачем операціями армії РФ в Україні стало відомо 9 квітня. До цього він командував операціями російських військ у Сирії. Після цього у британській розвідці зазначили, що призначення Дворнікова — це спроба централізувати командування та управління російської армії, яке раніше було зовсім неналагодженим і нескоординованим.

Також "Телеграф" повідомляв, що аналітики The Institute for the Study of War вивчили його кар’єру та досягнення та розповіли, чим загрожує його призначення Україні.